Yılbaşı akşamı İstanbul Polisinden kaçak göçmen operasyonu

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Züleyha Öncü
Yılbaşı akşamı İstanbul Polisinden kaçak göçmen operasyonu
İstanbul Polisi yılbaşı şehrin çeşitli noktalarında kaçak göçmen operasyonu yaptı. denetimlerde 121 kaçak göçmen yakalanarak, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal Medya Sayfasından yapılan açıklama Operasyon ve denetimlerde 121 kişi yakalandı.

Açıklamada, "Kalkan-6" operasyonunda düzensiz göçün hedefi Transit geçiş yolu haline getirililmeyeceği belirtildi.

Kaçak Göçmen Operasyonuyla ilgili şehrin çeşitli ilçelerine mobil göç noktası kuruldu. İstanbul'un 9 ilçesinde arama yapıldı. Denetimlere Göç İdaresi Başkanlığına bağlı çok sayıda görevli katıldı. Şehrin yoğun noktalarında kurulan mobil noktalarında yapılan denetimlerde yabancıların kimlikleri kontrol edildi. Kaçak olduğu belirlenenlerin parmak izi alındı.

KALKAN-6 Operasyonu kapsamında, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı. Gözaltına alınan 121 kişi İl Göç İdaresine teslim edildi.

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