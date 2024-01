Geçen yıl karşılıksız aşk yaşayanların dikkatine

Erotomani’nin psikilojideki açılımı; Karşılıksız Aşkın Görünmez Zincirleri

Konuya Antik Yunan’a doğru bir yolculuk yaparak başlamakta yarar var. İşte Heykeltraş Lorenzo Bernini imzalı “Apollon ve Daphne” heykelinin esin kaynağı olan Yunan mitolojisinden bir hikaye bunu güzel özetleyecektir.

Apollon müziğin tanrısı olarak bilinir. İyi bir okçudun aynı zamanda...

Günün birinde Aşk tanrısı Eros ile alay eder ve onu öfkelendirir. Eros, iki ok hazırlar. İlk ok aşık edendir. Onu Apollo’nun kalbine gönderir. Diğer ok kurşundandır. O oku da Su perisi Daphne’nin kalbine yollar.

Apollo aşık olur Daphne’nin peşinden koşar ancak Daphne kaçar durur.

Ortaya karşılıksız bir aş çıkar. Rivayet odur ya, Daphne kurtulmak için Defne ağacına dönüşüverir.

Karşılıksız aşkın gerçek hayattaki yeri bambaşkadır. Hatta sikolojinin önemli konularından biridir.

Aşk tatlı bir his uyandırırken, acısıyla da karşımıza çıkar. Aşk ruhu besler. Ancak karşılıksız aşk yaşayan kişiyi topluma karşı da kötü davranmaya iter...

Peki, halk arasında Eros hastalığı ya da karşılıksız aşk sendromu olarak karşımıza çıkan Erotomani nedir? Nasıl üstesinden gelinir?

De Clérambault Sendromu olarak da bilinen Erotomani, kişinin diğer bir kişinin kendisine yoğun bir aşk beslediği düşüncesine saplanıp kalmasıyla ortaya çıkıyor. Bir sağlık sorunu aslında. Sanılanın aksine herkese aşık olma hastalığı anlamına gelmez. Sürekli aşık olma anlamına da asla gelmez...

Erotonamili kişi sevdikleri kişi tarafından uzaktan sevildiğine dair sanrısal bir inanç yaşar. Ulaşılmaz görünen nesnenin, aşkını ilk ilan eden kişi olduğuna inanır. Karşısındaki kişinin halka açık bir şahsiyet, ünlü bir kişi veya daha yüksek bir statüye sahip olduğu düşünülen biri olmakla birlikte herhangi bir kişi olarak da zihninde yaşatır.

Kişi, aşık olduğu kişiye gizli mesajlar göndermeye çalıştığına ve bunun telapatiyle gerçekleştiğine inanır. Halbuki o kişinin bundan asla haberi yoktur. Erotomanik kişi, aşık olduğu kimsenin duygulanımlarına dair zoraki-abartılı kanıtlar sunabiliyor. Hatta, erotomanik kişi takılı kaldığı kişiyle tanışmamış bile olabiliyor. Erkeklerde daha sık rastlanıyor...

EROTOMANİNİN BELİRTİLERİ

Kendisine aşık olduğu sanılan kişiye duyulan arzu durumu.

Yalnızlık ve boşluk hissi.

Suçluluk ve utanç duyguları.

Reddetme veya ilgisizlik ifadelerini inkar etmek.

“Hayır” yanıtını asla alamayacakmış gibi hissetme.



Kendine inanmayan dostlarına öfke duymak.

Zamanını aldığını bilse bile umursamamak.

Diğer kişinin kendisiyle iletişim kurmaya çalıştığına olanak tanımak.

Tekrar tekrar aramak, sürekli yazmak, mesaj atmak.

Çevrimiçi veya yüz yüze gizlice yaklaşmalarda bulunmak.

Ulaşmaya çalıştığı kişiyle aralarına girenlere sinirlenmek.



Karşılıksız aşk yaşadığı kişiye saldırgan tavırlar sergilemek.

Sürekli hediye göndermek.

Kıskançlık hissetmek

Alenen taciz etmek.

NE YAPMALI?

Öncelikle ve kesinlikle bir psikoloktan destek almalı. Hızla karşılıksız aşk yaşadığı kişiden uzaklaşıp yeni bir ilişkiye girmeli. Geçmişin üstüne bir sünger çekmeli...