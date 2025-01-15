Yılbaşı fırsatını iyi değerlendirdi

Haftanın dizisi: Geçen hafta ‘Bir Gece Masalı’ (atv) ve ‘Bahar’ın (Show TV) yokluğunu fırsata çeviren Star TV’nin yeni dizilerinden ‘Sen Ağlama İstanbul’, aldığı reytingle yüzleri güldürdü. Dizi, 2.56 puanlık rekor artışla 5.54 reytinge tırmandı. Aytaç Şaşmaz, Simay Barlas ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde olduğu dizi, özellikle kendi gününde sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Haftanın diğer çok konuşulan dizileri ise Kızılcık Şerbeti, Teşkilat, Leyla, Gönül Dağı, Mehmed Fetihler Sultanı, Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, Sandık Kokusu ve Arka Sokaklar oldu.

‘Şampiyonlar’ gişeye damga vurdu

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın üstlendiği oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar, Büşra Pekin gibi isimlerin yer aldığı ‘Şam’Piyonlar-Satrancın Gizemli Taşları’, 2025 yılında vizyona giren filmler arasında en iyi açılışı yapan film oldu. Poll Films imzalı film, ilk hafta sonunda 157 bin 556 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi.

Film, yaz tatilinde ailesiyle dedesinin yanına giden Efe’nin satrançla tanışmasını konu ediniyor.

Serpil Sarı’dan ‘Boşu Boşuna’

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Serpil Sarı, yeni türküsü ‘Boşu Boşuna’yı Dinamik Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri Mehmet Ali Telek’e, müziği Arif Kurt’a ait eserin düzenlemesi Erdem Kotan imzası taşıyor. Sinan Güzel’in yönetmen koltuğuna oturduğu türküye hoş da bir klip çekilmiş. Serpil Sarı, yine güzel bir çalışmayı müzikseverlerle buluşturmuş. Dinleyeni bol olsun.

Sevginin dönüştürücü gücü

Haftanın kitabı: Senarist, yazar ve akademisyen Ahmet Vatan’ın ilk romanı ‘Oğul’, Düşbaz Kitaplar’dan çıktı. ‘Oğul’, babasının cenazesi için çıktığı yolculukta geçmişin ağır yükleri ve çözülmemiş duygularla yüzleşirken kendi babalığına ve oğluna giden bir yol keşfeden Barış’ın hikâyesi…

Aile bağlarının karmaşıklığını ve insan olmanın derinliklerini keşfe çıkan roman, bir ailenin içindeki kırılmaları, sessiz acıları ve sevginin dönüştürücü gücünü anlatıyor. Oğul, okurlarını geçmişin gölgelerinden geleceğin umutlarına taşıyor.