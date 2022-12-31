﻿Google'dan 'Yılbaşı Gecesi 2022' için kullanıcılara renkli Doodle

Kullanıcıların yeni yılını kutlayan Google'ın ana sayfasındaki Doodle tasarımına tıklandığında Yılbaşı Gecesi 2022 ile ilgili görsel ve haberlere de erişim imkanı sunuldu.

31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı gecesi dünyanın tüm ülkelerinde büyük bir coşkuyla kulanacak. İşte, Yılbaşı Gecesi 2022 ve yeni yıl ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

YILBAŞI İÇİN ÖZEL TASARIM

Yılbaşı Gecesi dev arama motoru Google tarafından unutulmadı. Yeni yılı kullanıcılarıyla kutlayan dünyanın en ünlü arama motoru Google, her sene olduğu gibi yine özel bir tasarım sunarak Yılbaşı Gecesini hatırlattı.

Yeni yıl dünyanın bir çok ülkesinde kutlanırken, tasarım sayesinde 31 Aralık Yılbaşı Gecesi 2022 hakkında ilgili haberlere ulaşım için kolaylık sağlandı. İçinde bulunulan yılın bitimi olan yılbaşı miladi takvime göre yılın ilk günü olarak geçiyor.