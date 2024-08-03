Yıldırım Tuğrul Türkeş’in şifreleri

Çok ortada görünmeyen, önemli bir gündem ile bir anda görünür olan bir siyasetçi; Yıldırım Tuğrul Türkeş.

Osman Kavala gündemiyle kendini hatırlattı. Niyeti ne acaba?

Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş’in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş; “23., 24., 25., 26., 27. ve 28. dönem Ankara Milletvekili olarak seçildi. 63. 64. ve 65. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi. 27. dönemde Türkiye-Ukrayna Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı’na seçilen Türkeş, anılan görevi hâlen sürdürmektedir. 2007-2015 ve 2017-2023 yılları arasında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi üyeliği vazifesini yürüten Türkeş, 2023 yılı Temmuz ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Başkanı oldu.”

Özetle ifade etmeye çalıştım. Siyasi hayatı çok çeşitli ama nerede olacağına karar verirken hata yapmıyor! Siyasi hayatını takip ettiğimizde ülkede her değişimin kavşak noktasında O’nun sesini duyuyoruz.

MHP’ye rağmen AKP’de görev alıyor. Şimdi AKP’ye rağmen (hatta MHP’ye rağmen) Osman Kavala’yı ve Gezi Parkı hükümlülerini gündeme taşıyor.

Gazeteci İsmail Saymaz, Y. Tuğrul Türkeş ile bu süreci görüştü ve yayınladı. Israrını “hukuksuzluk(!)” diye açıklıyor!

Kesinleşmiş mahkeme kararına hukuksuz demek, AKP’de siyaset yapan bir siyasetçi için çok alışık olmadığımız bir davranış! Üstelik MHP’nin açıklamalarına ve Cumhur İttifakı’nda sıkıntı olma ihtimaline rağmen duruşunu değiştirmedi.

Y. Tuğrul Türkeş’in uluslararası ilişkilerde konumuna bakarak Türkiye’de bir değişimin başladığını düşünebiliriz!..

Değişimlerde ortaya çıkan bir siyaset anlayışı var Yıldırım Tuğrul Türkeş’in…

Gündelik siyasette çok ortada görünmüyor. Farklı bir gündem ile ortaya çıktığında, ülke gündemi çok hızlı değişti bugüne kadar!

Ülkedeki değişimlere ilk ayak uyduran “O” oluyor.

MHP’nin yerel seçimlerden sonra Cumhur İttifakı’na tutunma arzusunun endişeli bir bekleyişe dönüştüğünü, MHP’li siyasetçilerin her eleştiriye hakaret ile cevap vermesinden anlaşılıyor.

Hatta Cumhur İttifakı’nı, MHP dışında önemseyen bir AK Partili kaldığını söylemek çok zor.

Kapalı kapılar ardında “MHP’nin AK Parti’yi aşağıya çektiğini” sıkça konuşulmaya, tartışılmaya başlandığını “sağır sultan” bile duydu!

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Osman Kavala ve Gezi Parkı hükümlüleri ile ilgili davranışını sorgulayan MHP’den siyasetçileri “30 yıldır soy ismimden ekmek yiyor hepsi. Gangsterliği size Türkeş mi öğretti?” diye Cumhur İttifakı’nın dışına itti! Gangster ilan etti!..

Değerli Yeniçağ okuyucuları bir kaç soru ile bitirelim yazımızı; MHP’nin iktidar koruması kalkanı kalktığında ülkede ne değişir?

Cumhur İttifakı hukuk ile ilişkilerinde MHP’yi hedef yapar mı?

Artık toplumun “bıçak kemiğe dayandı” diye feryadını duymayan, duyarsız kalan bir iktidarın dünyada da karşılığı bitiyor mu?

AKP iktidarda kalmak için, ağırlık yapan MHP’den kurtulmaya mı çalışıyor?

Yıldırım Tuğrul Türkeş’e yeni bir değişimin şifrelerini mi yazdırıyorlar?

