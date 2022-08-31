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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy İzmir’de kına gecesi yaptı! “Benim güzel gelinim”

Seray Kaya ile atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda başrolü paylaşan oyuncu Berk Oktay ile Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy 10 Eylül’de dünya evine girecek. Yıldız Çağrı Atiksoy, dün İzmir’de kına gecesi yaptı. Yıldız Çağrı'yı evinden alan Berk Oktay sevgilisinin fotoğrafını 'Benim güzel gelinim' notuyla yayınladı. 

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:00
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 11:14
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Yıldız Çağrı Atiksoy kına gecesi yaptı! Berk Oktay davulla piste çıktı

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy İzmir’de kına gecesi yaptı! “Benim güzel gelinim”
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10 Eylül'de İstanbul'da oyuncu Berk Oktay ile evlenecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir'de kına gecesi yaptı.

Oktay, kına gecesi öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy'u evinden aldı. O anları Instagram hesabından 'Benim güzel gelinim' notuyla paylaştı.

İzmir Talles Park'ta düzenlenen kına gecesinde Yıldız Çağrı Atiksoy 3 farklı kıyafet giydi.

BERK OKTAY DAVUL ÇALDI

Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.

Çift, Kına Gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül'de İstanbul Polonezköy'de kır düğünü ile evlenecek.

 

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