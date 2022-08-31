Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy İzmir’de kına gecesi yaptı! “Benim güzel gelinim”

10 Eylül'de İstanbul'da oyuncu Berk Oktay ile evlenecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy, İzmir'de kına gecesi yaptı.

Oktay, kına gecesi öncesi Yıldız Çağrı Atiksoy'u evinden aldı. O anları Instagram hesabından 'Benim güzel gelinim' notuyla paylaştı.

İzmir Talles Park'ta düzenlenen kına gecesinde Yıldız Çağrı Atiksoy 3 farklı kıyafet giydi.

BERK OKTAY DAVUL ÇALDI

Gece boyunca davul çalan Berk Oktay, müstakbel eşini pistte bir an olsun yalnız bırakmadı.

Çift, Kına Gecesi fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül'de İstanbul Polonezköy'de kır düğünü ile evlenecek.