Yıldız futbolcu emekli oldu

Futbola 8 yaşında Al-Sadd başlayan Al-Haydos, 17 yaşında A takıma yükselene kadar çeşitli kademelerde forma giydi.

2011 yılında Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al-Sadd'ın Jeonbuk'a karşı oynadığı final maçının penaltı vuruşlarında son golü atarak takımını şampiyon yapan Al-Haydos, Al-Sadd'ı Asya temsilcisi olarak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yer almasını sağladı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Sadd ve Kashiwa Reysol arasında oynanan ve penaltılara giden üçüncülük maçında da penaltıyı göle çevirerek takımının tarihine geçti.

2014'te "En İyi Katarlı Oyuncu" seçilen Al-Haydos, Katar Milli takımında da bir çok başarıya imza attı.

Milli takım düzeyinde ülkesini ilk defa 2008 Yaz Olimpiyat Elemeleri'nde Japonya'ya karşı temsil eden yıldız oyuncu attığı golle takımının 2-1'lik galibiyeti kurtarmasına yardımcı olmuştu. Elemelerde karşılaştıkları Suudi Arabistan ve Vietnam'a karşı da gol birer gol atmayı başararak ülkesinde gündem olmuştu.

2012 Yaz Olimpiyat Elemeleri'nde gösterdiği başarılı performansta kaptan olarak büyük bir rol oynayan yıldız oyuncu, hazırlık aşamasında Hindistan'a karşı attığı golle ülkesinde "genç kahraman" diye anılmaya başladı.

Al Haydos, A Milli formayı ilk defa 10 Eylül 2008'de Bahreyn'e karşı oynanan 2010 FIFA Dünya Kupası eleme maçında terletti. O tarihten bu yana milli takım formasıyla 181 maça çıktı ve 41 gol atarak Katar'ın en çok maça çıkan futbolcusu ve en golcü beşinci oyuncusu oldu.

Al Haydos, Katar A Milli Takımının 2022 FIFA Dünya Kupası'nın öncesinde 2021 CONCACAF Gold Cup ve 2019 Copa América'da da Milli Takım'ın en önemli oyuncusu olarak forma giydi.

20 Kasım 2022 tarihinde ilk defa Dünya Kupası maçına çıkan Al-Haydos, 2019 ve 2023 yıllarında 2 Asya Kupası şampiyonluğu kazandıktan sonra Mart ayında Katar A Milli Futbol Takımı'ndan emekli olduğunu açıkladı.