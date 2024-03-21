Mahalle yanarken TFF yöneticileri neşeli

Kaynak: Haber Merkezi
Mahalle yanarken TFF yöneticileri neşeli
Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) keyifler yerinde... Skandallar bir bir patlıyor, Başkan Mehmet Büyükekşi ve yöneticiler gülüyor.

Türk futbolu tarihinin belki de en sıkıntılı günlerinden geçiyor. Skandalların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak geçtiğimiz pazar günü oynanan maçta; Trabzonspor taraftarı sahaya atlayıp Fenerbahçeli futbolculara saldırmış, büyük olaylar yaşanmıştı

Fenerbahçe ligden çekilme konusunu değerlendirmek için olağanüstü genel kurul kararı alırken, Trabzonspor Kulübü de şehirdeki tüm siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu sert bir basın toplantısı düzenledi.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ise sanki hiç bunlar yaşanmamış gibi normal hayatlarına devam ediyor.

TFF; Riva'da bir iftar organizasyonu düzenledi. Süper Lig'den sadece 5 kulüp başkan düzeyinde katılım gösterdi.

Trabzonspor, Gaziantep FK, Hatayspor, Başakşehir ve Sivasspor'un başkanları organizayonda yer alırken, Galatasaray'ı İkinci Başkan Metin Öztürk temsil etti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan organizasyona katılım olmadı.

Mehmet Büyükekşi ve ekibi neşeli görüntüler sergilerken, 2. ve 3. Lig kulüplerinden Sorumlu Y.K. Üyesi Volkan Can sosyal medya hesabından yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşımı görenler, "Mahalle yanarken TFF yöneticileri neşeli" yorumu yaptı.

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