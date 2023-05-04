Devrim Özkan Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü! Adı ünlü futbolcuyla aşk iddialarına karışmıştı

Ünlü oyuncu Devrim Özkan, adının aşk dedikodusuna karıştığı Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira'nın ismini duyunca çılgına döndü.

Devrim Özkan Lucas Torreira ismini duyunca çılgına döndü! Adı ünlü futbolcuyla aşk iddialarına karışmıştı

TRT yapımlarının yeni uluslararası dijital platformu 'tabii', görkemli bir etkinlikle tanıtıldı. Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile aşk yaşadığı için adından sıkça söz ettiren Devrim Özkan da geceye katıldı.

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Özkan, Galatasaraylı futbolcu ile aşk iddiaları ve ayrılık iddiaları hakkında sinirlendi. Devrim Özkan, gazetecilere "Sen buraya bunları sormaya mı geldin?" sorusunu sorarak "Evet" yanıtını alınca, "Ben buraya bunu konuşmaya gelmedim" dedi.

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Oyuncu, anlamsız sinirinin ardından hızlı adımlarla basın mensuplarının bulunduğu bölgeden uzaklaştı.

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