Devrim Özkan ve Torreira aşkı bütün hızıyla devam ediyor. G.Saray'ın yıldızının yaptığı yorum olay oldu

Galatasaray’ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan ile ilgili yaptığı paylaşım ve yorumu sosyal medyayı salladı.

Devrim Özkan ve Torreira aşkı bütün hızıyla devam ediyor. G.Saray'ın yıldızının yaptığı yorum olay oldu

Galatasaray’ın yıldızı Lucas Torreira ve ünlü oyuncu Devrim Özkan'ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Devrim Özkan’a çiçek yollayarak jest yapan yıldız futbolcu aşk pozlarına yenisini ekledi.

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Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile birlikte olduğu fotoğraflar peş peşe paylaştı. Torreira paylaşımına "Sen benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım" ifadelerini kullandı.

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Törreira'nın paylaştığı aşk pozlarına binlerce beğeni yağarken Devrim Özkan ise sayfasında bu paylaşıma yer vermedi.

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