Yıldız Tilbe'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak O Ses Türkiye iddiası

TV 8 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran O Ses Türkiye'de yeni sezon öncesi eski jüri üyesi ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kendi hakkında ortaya atılan iddialara cevap verirken çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Yarışmanın jüri koltuğunda geçtiğimiz yıl Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Oğuzhan Koç gibi ünlü isimler yer almıştı. Ekranların sevilen yarışmasında yeni sezon öncesi jüri koltuğunda kimlerin oturacağı ise merak konusu olmuştu. Ebru Gündeş'in ayrılacağı, yerine eski jüri üyeleri Hadise'nin ve Yıldız Tilbe'nin katılacağı iddia edildi.

YILDIZ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Şarkıcı Yıldız Tilbe, O Ses Türkiye iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklama ile cevap verdi. Yeni sezonu merakla beklenen yarışmada yeniden jüri üyeliği yapacağı iddialarını yalanlayan Tilbe açıklamasında, "Bana jüri teklifi gelmedi" ifadelerini kullandı.

O SES TÜRKİYE YOK İDDİASI

Tilbe, "Bana jüri teklifi gelmedi" diyerek ortaya atılan iddiaları yalanlarken, "Zaten bu sene O Ses Türkiye yokmuş bildiğim kadarıyla" sözleriyle reyting rekorları kıran yarışmanın bu yıl yayınlanmayacağını iddia etti. Gözler ise TV8 patronu Acun Ilıcalı'ya çevrildi. Acun Medya'nın konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.