Yıldız Tilbe'den alkışlanacak davranış. Afrika’daki çocuklar için harekete geçti 

Bursalı 8 iş insanının Afrika’da başlattığı yardım kampanyasına Yıldız Tilbe de destek oldu. Ünlü sanatçı Afrika’daki aç ve susuz çocuklar için 400 bin lira bağışladı.

Başlatılan yardım faaliyetine kayıtsız kalmayan birçok kişi sayesinde Afrikalı çocuklar için 3 milyon TL para toplandı. Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe de Afrikalı çocuklar için 400 bin TL’lik yardım yaptı.

Bursalı bir iş insanı Yıldız Tilbe’nin yapmış olduğu yardımı sosyal medyadan duyurdu. İş insanı sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Size çok ama çok önemli bir haberim var. Yıldız ablam az önce aradı ve benim için de Afrika'daki çocuklar için bir şeyler yap dedi. Anlattım yaptıklarımızı hiç düşünmeden pazartesi 400 bin lira gönderiyorum dedi. Ağlattın beni ablacım biz 8 kişi ancak bu kadar toplayabildik. Yüzlerce yetim aç susuz çocukları sevindireceksin" sözlerine yer verdi.

