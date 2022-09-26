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Yıldız Tilbe hakkında karar çıktı. Motosikletli sürücüye çarpmıştı

Geçtiğimiz nisan ayında bir motosikletliye çarpan ve 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlatılan Yıldız Tilbe hakkında takipsizlik kararı verildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 14:28
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Motosikletli sürücüye çarpan Yıldız Tilbe hakkında karar verildi

Yıldız Tilbe hakkında karar çıktı. Motosikletli sürücüye çarpmıştı
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Şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz nisan ayında otomobiliyle bir motosikletliye çarpmıştı. Bağdat Caddesi’ndeki kazanın ardından aracından inen Tilbe, yere düşen motosikletli Yavuz Sultan Tanrıverdi'nin yanına koşmuş, ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmamıştı. Tilbe, polise ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. 

Kazadan sonra İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ünlü şarkıcı hakkında 'taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan soruşturma başlattı.

Ancak söz konusu suçun soruşturulması ve kovuşturulmasının şikayete bağlı olduğunu ifade eden savcılık, motosiklet sürücüsünün Yıldız Tilbe'den şikayetçi olmadığının altını çizdi ve ünlü şarkıcı hakkında başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.
 

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