Yılın En İyi Bankası(!) – Kim Seçiyor, Neye Göre?

En iyi banka hangisi? Bu soruya yanıt vermek için kullanıcı deneyimi, hizmet kalitesi, dijital altyapı, müşteri memnuniyeti gibi birçok kriteri göz önünde bulundurmanız gerekir. Gerçekten de bankacılık sektörünü yakından izleyen biri için bu kriterler belirleyicidir.

Ancak Türkiye’de bu değerlendirme ne yazık ki müşteri tarafından değil, binlerce kilometre ötede Londra’daki bazı yayınlar tarafından yapılıyor. Evet, yanlış duymadınız. Türkiye’deki bankaların “yılın en iyi bankası”, “en iyi dijital bankası”, “en iyi KOBİ bankası” gibi unvanları, müşteriler değil, yabancı dergilerin reklam servisleri belirliyor.

Ödül Mü? Satın Alma Belgesi mi?

Son yıllarda Londra’da adeta bir "ödül piyasası" oluştu. Türk bankaları bu mecralarda onur kürsüsüne çıkmak için yarışıyor. Ancak bu ödüllerin perde arkasında dönen ticareti konuşmak artık şart oldu.

Bu ödüllerin fiyatı 12.000 ila 15.000 dolar arasında değişiyor. Karşılığında verilen şey ise sadece bir ödül değil, aynı zamanda bu ödülün kamuoyuna açıklanabilmesi hakkı. Dergi size “Sizi yılın bankası seçtik ama bu haberi duyurmak isterseniz 15.000 dolar ödemelisiniz” diyor. Banka da bu parayı ödüyor ve hemen basın bültenini kurumsal iletişim kanalıyla servis ediyor.

Ödül Rekabeti Kızıştı

Son zamanlarda bu sahne iyice tanıdık hâle geldi. Türk bankaları peş peşe “ödül” alıyor. Çoğu Londra merkezli kaynaklardan. Amerika cephesi şu sıralar suskun, ama yakında oradan da benzer “ödül haberleri” geleceğine şüphe yok.

Bu ödüllerin gerçekte ne kadar anlamlı olduğunu sorgulamak gerekiyor. Bir bankanın kalitesini, Londra’daki bir derginin editörü ya da reklam servisi nasıl değerlendirebilir? Türkiye’de hangi kullanıcıyla, hangi kriterle anket yapıldı? Hangi şube, hangi mobil uygulama test edildi? Cevap yok. Şeffaflık yok. Objektiflik zaten yok.

BDDK Nerede?

Bu noktada top artık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda (BDDK). Bu ödül modasına bir son verilmesi şart. BDDK çok basit bir tebliğle, bu tür ödüllerin reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılmasını yasaklayabilir. Zira bu ödüllerle haksız rekabet doğuyor. Ödül için ödeme yapmayan bankalar dezavantajlı konuma düşüyor.

Sayın BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu mekanizmanın nasıl işlediğini çok iyi biliyor. O hâlde neden müdahale edilmiyor? Bu sahte rekabet durdurulmazsa, ödül alma yarışı “kim daha çok ödeme yaparsa o kazanır” noktasına evrilir.

Sonuç: En İyi Bankayı Müşteri Belirler

Elbette Türk bankacılık sektörü dijital altyapıya büyük yatırım yaptı. Mobil şubeleri, internet bankacılığı sistemleri birçok Avrupa ülkesinden daha iyi durumda. Ama bu başarının ölçümü Londra’dan yapılamaz. Yapılmamalı da.

En iyi banka, müşterisinin güvenini kazanan bankadır. Onu da ne bir ödül belirler, ne bir tören. Bu yüzden BDDK'nın bu gösteriye artık bir "dur" demesi gerekiyor.

Çünkü bu ülkenin dövizi, itibarı ve finansal sektörü, birkaç süslü sertifika uğruna heba edilemeyecek kadar değerlidir.