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Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü

PSG başkanı Nasser Al Khelaifi, Liverpool'un golcüsü Mohammed Salah ile görüştükleri görüntü basına sızdı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 00:24
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Yılın transferi geliyor. PSG Başkanı ve Salah aynı masada görüntülendi

Nasser Al Khelaifi, masada Salah ile görüştü
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Liverpool, Premier Lig'de zor günler geçirirken Mohamed Salah ile ilgili sızan bir fotoğraf hem İngiliz hem de Mısır basınında geniş yer buldu.

MASADA GÖRÜNTÜLENDİLER

Liverpool, hafta sonu ligde Brighton deplasmanından 3-0'lık hüsranla dönerken Mohamed Salah bu yenilginin ardından sürpriz bir yemek masasında görüntülendi.

Mohamed Salah'ın masasında PSG'nin sahibi Nasser Al Khelaifi'nin bulunması büyük dikkat çekti.

Mısır basınında çıkan haberlerde, PSG'nin bir süredir Salah'ı transfer etmek istediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

Bu sezon Liverpool ile 27 maçta 17 gol atıp 6 asist yapan 30 yaşındaki Salah'ın kulübüyle 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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