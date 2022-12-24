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İki ünlü sanatçıdan beklenmedik sürpriz geldi. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacaklar

Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer evliliklerini bitirdikten sonra ilk kez tiyatroda aynı sahneyi paylaşacak. Olcay'ın Instagram hesabından yaptığı duyuruya göre, Bilginer ve Olcay, birlikte kurdukları tiyatro topluluğu Oyun Atölyesi'nde "Kel Şarkıcı" oyunuyla izleyici karşısına çıkacak.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 10:52
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Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacaklar. Sanat dünyasının ünlü isimleri Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer beklenmedik bir sürpriz yaptı

İki ünlü sanatçıdan beklenmedik sürpriz geldi. Yıllar sonra aynı sahneyi paylaşacaklar
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Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer, 1992 yılında nikah masasına oturup 2004 yılında da boşanmışlardı. Ayrılığın ardından arkadaş kalan iki usta isim, yıllar sonra tiyatro oyununda bir araya geldi. İkili, 2023'te Kel Şarkıcı adlı oyunu sahneleyecek.

AYNI SAHNEDE BİR ARAYA GELECEKLER

Zuhal Olcay, Instagram hesabından oyunun afişini paylaşarak müjdeli haberi duyurdu. Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tekrar aynı sahnede… Kel Şarkıcı 2023'de Oyun Atölyesi'nde…" ifadeleri kullanıldı.

OYUN ATÖLYESİ'Nİ BİRLİKTE KURMUŞLARDI

Oyun Atölyesi, Zuhal Olcay ve Haluk Bilginer tarafından 1999 yılında kurulmuştu. Tiyatronun Kadıköy'deki sahnesi 04 Nisan 2002'de Anthony Horowitz'in Ermişler ya da Günahkârlar (Mindgame) adlı oyunu ile seyircisine 'merhaba' demişti.

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