Zuhal Olcay’ın kızı Ceren Olcay sessiz sedasız boşandı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Zuhal Olcay’ın eski eşi Zafer Olcay’la evliliğinden olan kızı Ceren Olcay, 2018'in ekim ayında Habil Özden’le evlenmişti. Dört yıllık evliliğin 5 ay önce resmi olarak bittiği ortaya çıktı.

ŞİMDİ DEPREM BÖLGESİNDE

Arnavutköy’de bir Balık restoranı bulunan Habil Özden’den sessiz sedasız boşanan Ceren Olcay, yaşamında yeni bir sayfa açtı ve dünyayı gezme planını hayata geçirdi. Olcay’ın bir süredir de afet bölgesinde olduğu ve depremzedeler için yardım çalışmalarında bulunduğu öğrenildi.



Ceren Olcay ve Habil Özden 2018 yılında nikâh masasına oturmuştu.

