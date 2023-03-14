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  • Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Sahnede fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı

Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Sahnede fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı

Sahnede rahatsızlanan usta oyuncu Haluk Bilginer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 09:59
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Sahnede fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi

Haluk Bilginer'in sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Sahnede fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı
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Oyuncu Haluk Bilginer, 'Kundakçı' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede rahatsızlandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Ekip arkadaşları, 68 yaşındaki Haluk Bilginer’in tansiyon sorunu yaşadığını belirtti.

Oyun Atölyesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu akşam oyunda Haluk Bey’in tansiyonu düşmüştür. Durumu şimdi gayet iyi. Sizlere sevgilerini ve saygılarını yolluyor" denildi.

Bilginer’in geniş kapsamlı tetkiklerin sonuçları çıkana kadar hastanede gözlem altında tutulacağı öğrenildi.

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