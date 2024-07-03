Yılmaz Özdil çeyrek finale bizi kimin çıkarttığını açıkladı

A Milli Takım dün gece EURO 2024'ün son 16 turunda Almanya'da tarih yazdı.

Avusturya'yı 2-1 yenerek çekrek finale yükselen Türkiye'nin zaferini getiren gollerin ilki maçın başlama düdüğünden sadece bir dakika sonra Merih Demiral'dan geldi.

Ay Yıldızlıların ikinci golünü 59. dakikada yine Merih Demiral kaydetti.

Avusturya'nın tek golü ise 66. dakikada Gregoritsch'ten geldi.

YILMAZ ÖZDİL MAÇ BİTER BİTMEZ YAZDI

Gazeteci Yılmaz Özdil A Milli Takımın Avusturya zaferinin ardından gündem yaratan bir paylaşımda bulundu.

Özdil, "Sayın cumhurbaşkanımızın takdir ve tensipleriyle çeyrek finaldeyiz :))" mesajıyla A Milli Takımı çeyrek finale kimin çıkarttığını açıkladı.

Yılmaz Özdil'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Merih Demiral, maçın 57. saniyesinde attığı golle Türkiye'nin turnuva tarihindeki en hızlı golünü kaydetti.

Bu gol, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası tarihindeki en hızlı ikinci gol olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca, Merih Demiral, Nihat Kahveci'den (EURO 2008) sonra bir Avrupa Şampiyonası maçında iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu.