Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dürüst maskesiyle sırf şahsi ikballeri için guguk kuşu’nu topluma dayatan, yüzde yüz kazanılacak seçimi Saray’a hediye eden mutant gazeteciler, gençlerin geleceğini çalan medya yankesicisi değil misiniz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Kılıçdaroğlu çıkışı sonrası Sözcü TV’deki görevine son verilen Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımıyla şahsi ikbalini düşünen gazetecileri eleştirdi.

Özdil paylaşımında, “Dürüst maskesiyle sırf şahsi ikballeri için guguk kuşu’nu topluma dayatan, yüzde yüz kazanılacak seçimi Saray’a hediye eden mutant gazeteciler, şimdi utanmadan siyasi etik dersi veriyor… Ne etiği birader, siz bu milletin gözünün içine baka baka ülkenin ve özellikle gençlerin geleceğini çalan medya yankesicisi değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

yilmaz.jpg

SÖZCÜ TV'DE AÇIKLAMIŞTI
Yılmaz Özdil Sözcü TV’deki son programında, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrasında “Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

İlgili Haberler
Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a Kılıçdaroğlu çağrısı. İlk defa açıkladı
Yılmaz Özdil CHP içerisindeki aparat gazetecileri açıkladı
Yılmaz Özdil Guguk Kuşu Operasyonu'nu açıkladı. 'Guguk Kuşu en sinsi kuş türüdür'
Yılmaz Özdil CHP'ye son uyarıyı yaptı. CHP'nin ne zaman iktidar olacağını açıkladı
Yılmaz Özdil'den beklenen seçim açıklaması geldi
Doğrucu Davut Yılmaz Özdil’den sitem dolu seçim paylaşımı. Uğruna Sözcü TV’den kovulmuştu
Öne Çıkanlar
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Avrupa Seks Şampiyonasında hangi branşa kaç puan verileceği belli oldu
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Türkiye’yi batıran ekonomi modelini savunan Şakkadanak Batırel ilk kez gerçeği kabul etti
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Son Haberler
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi Ekonomi
Yatırımcının bir haftada yüzde 40 kaybettiren o senede tedbir geldi
Ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu. Dolarda ralli olmayacak demişti Ekonomi
Ekonomiyi perişan eden Nebati'nin sözleri gündem oldu. Dolarda ralli olmayacak demişti
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü Dünya
Ukrayna’daki hidroelektrik santraline saldırı: 1 ölü
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak Güncel
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi Ekonomi
Dolar onlar için mi yükseliyor? 'Doları tutmayın' mesajı vermişlerdi
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı Sağlık
Profesörden gebelere çarpıntı uyarısı
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor? Keşfet
Babalar Günü ne zaman? 2023 Babalar Günü hangi güne denk geliyor?