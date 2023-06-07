Yılmaz Özdil gençlerin geleceğini çalan gazetecileri açıkladı

Editör: Özge Ceren Çimen

Kılıçdaroğlu çıkışı sonrası Sözcü TV’deki görevine son verilen Yılmaz Özdil, sosyal medya paylaşımıyla şahsi ikbalini düşünen gazetecileri eleştirdi.

Özdil paylaşımında, “Dürüst maskesiyle sırf şahsi ikballeri için guguk kuşu’nu topluma dayatan, yüzde yüz kazanılacak seçimi Saray’a hediye eden mutant gazeteciler, şimdi utanmadan siyasi etik dersi veriyor… Ne etiği birader, siz bu milletin gözünün içine baka baka ülkenin ve özellikle gençlerin geleceğini çalan medya yankesicisi değil misiniz?” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ TV'DE AÇIKLAMIŞTI

Yılmaz Özdil Sözcü TV’deki son programında, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrasında “Sokağa çıktığınızda, gençlere baktığınızda 2 adayın seçimi kazanma ihtimali var ve kamuoyu onları istiyor. Meral Akşener bunu dile getirdiği için masa tarafından dışlandı. Ayrılmak zorunda kaldı. CHP'li bir gazeteci olarak söylüyorum 'Meral Akşener masayı dağıttı' demek bir gazetecilik ahlaksızlığıdır.” ifadelerini kullanmıştı.