Yılmaz Özdil'den beklenen seçim açıklaması geldi

Seçim sonuçlarının ardından gazeteci Yılmaz Özdil'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özdil, "Kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır." dedi.

Yılmaz Özdil'den beklenen seçim açıklaması geldi

Editör: İsa Karaarslan

Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan ve CHP'ye yönelik eleştirilerini sık sık dile getiren Yılmaz Özdil, seçimlerin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 'muhalif' basını da eleştiren Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, mutant gazetecilere karşı kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

yilmaz-ozdil-2.jpg

CHP'Yİ SUÇLAYIP SÖZCÜ TV'DEN AYRILMIŞTI

Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan Yılmaz Özdil, “Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur” diye sitem etmişti.

“AKP kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm” diyen Özdil, “CHP'nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim” ifadelerini kullanmıştı.

Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı Spor
Rıdvan Dilmen Mesut Özil Göksel Gümüşdağ Erdoğan'ın uçağına binmek için yarıştı. Fotoğraf için en kral yeri bakın kim kaptı
İzmir'de tünelde tır yandı, 17 kişi dumandan etkilendi Güncel
İzmir'de tünelde tır yandı, 17 kişi dumandan etkilendi
Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı Güncel
Artık herkes bu moda geçsin. Bu seçim sonuçlarından sonra başka çare kalmadı
Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia! Dansçıya binlerce dolar ödedi Magazin
Quentin Tarantino hakkında ilginç iddia! Dansçıya binlerce dolar ödedi
Tanju Özcan yine başkaldırdı Güncel
Tanju Özcan yine başkaldırdı
Önemli bir bankadan çalışanlara geri ödemesiz 26 bin lira! Ekonomi
Önemli bir bankadan çalışanlara geri ödemesiz 26 bin lira!
Hamile olduğunu açıklayan Atiye’den ilk poz geldi Magazin
Hamile olduğunu açıklayan Atiye’den ilk poz geldi