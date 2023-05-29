Yılmaz Özdil'den beklenen seçim açıklaması geldi

Editör: İsa Karaarslan

Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan ve CHP'ye yönelik eleştirilerini sık sık dile getiren Yılmaz Özdil, seçimlerin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında 'muhalif' basını da eleştiren Özdil, şu ifadeleri kullandı:

"Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, mutant gazetecilere karşı kalemin namusunu savunmak için elimden geleni yaptım, kariyerimi ortaya koyarak doğru bildiğimi dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

CHP'Yİ SUÇLAYIP SÖZCÜ TV'DEN AYRILMIŞTI

Yayına başladıktan 6 gün sonra Sözcü TV'den CHP'yi suçlayarak ayrılan Yılmaz Özdil, “Görevden derhal uzaklaştırılmam için, bir saniye bile görevde kalmamam için, CHP yönetiminin adını kullanarak, aleyhime kampanya başlatılmasına üzülmedim desem, yalan olur” diye sitem etmişti.

“AKP kampanyalarına alışığım, umurumda bile olmadığını beni tanıyan herkes bilir, ama doğma büyüme bir CHP'li olarak, bu kampanyaya parti kaynaklarının harcanmasına gerçekten üzüldüm” diyen Özdil, “CHP'nin parasına yazık kardeşim. Çünkü, bu kadar dolambaçlı yollar deneyeceklerine, direkt bana telefon etselerdi, kurucu görevim dışında bir niyetim olmadığını, Sözcü televizyonunda çalışma odamın bile olmadığını, genel müdür, genel yönetmen, genel koordinatör gibi herhangi bir sıfatımın olmadığını kendilerine zaten söylerdim” ifadelerini kullanmıştı.