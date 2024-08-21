Yılmaz Özdil Dilruba'nın yanlışını açıkladı. Okumadan karar vermeyin

Geçtiğimiz Kasım ayında kara para aklama ve vergi suçundan yargılanarak cezaevine konulan Dilan ve Engin Polat çiftinden Dilan Polat iki gün önce tahliye oldu.

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Tahliye oluşunun ardından gündemde en çok konuşulan konu, İzmir'de bir sokak röportajında Hamas lideri Haniye'nin öldürülmesi sonrası yas ilan etmediğini söyleyen bir vatandaşın (Dilruba Y.) hala cezaevinde tutuluyor oluşuydu.

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Usta gazeteci Yılmaz Özdil, Dilruba'nın hala içerde tutulduğunu hatırlatarak Dilruba'nın yaptığı yanlışları (!) şu sözlerle açıkladı:

"UYANIN ARTIK" DİYE BAĞIRACAĞINA...

Dilruba yanlış yaptı. Memleketin bu içine düşürüldüğü zavallı duruma üzüleceğine, isyan edeceğine,

namuslu yurttaş öfkesi ile böyle sesi titreyerek 'Uyanın artık' diye bağıracağına; Memleketin parasını tokatlayıp saçına böyle dolarlardan bigudi takması gerekiyordu. Dilruba yanlış yaptı. Sana ne kardeşim millet ne olmuş, memleket ne olmuş, boş versene.

"DÜMENDEN İHRAMA BÖLÜNÜP UMREYE GİTMELİYDİ ASLINDA DİLRUBA"

Milleti uyandırmaya çalışacağına, kendini riske atacağına, adeta böyle yakalarına yapışıp 'uyanın artık' diye sarsmaya çalışacağına, dümenden ihrama bölünüp umreye gitmeliydi aslında Dilruba. Kabe'nin önünden böyle sosyal medyasında canlı yayınlar yapıp Allah hükümetimizin başımızdan eksik etmesin demeliydi. O arada da malı götürmeliydi.