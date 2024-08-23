Kemal Kılıçdaroğlu Dilruba'ya 3 tane avukat görevlendirdi

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Kemal Kılıçdaroğlu Dilruba'ya 3 tane avukat görevlendirdi

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilruba'nın annesini arayarak Dilruba için 3 avukat görevlendirdi.

Dilruba Y. İsimli vatandaş, İzmir'de gerçekleştirilen bir sokak röportajında cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanan Dilruba K.’nin tutukluluğuna itiraz edilmişti. Dilruba'nın avukatı Hüseyin Yıldız, jet hızında iddianamenin açıldığını belirterek 3 Eylül'de davanın görüleceğini duyurmuştu.

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CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dilruba'nın annesini arayarak Dilruba için 3 avukat görevlendirdi.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında Instagram’a erişim engeli getirilmesine ilişkin ifadeleri nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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