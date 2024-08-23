Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı

Instagram yasağını eleştirdiği için tutuklanan Dilruba K. için sosyal medya üzerinden büyük kampanya başlatıldı.

Dilruba K., İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştirmişti.

Kullandığı ifadeler nedeniyle 12 Ağustos’ta gözaltına alınmış ve aynı gün tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

Dilruba K.’nın cumhurbaşkanına hakaretten tahliyesine karar verildi fakat ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ten tutukluluğuna karar verilmişti.

Dilruba K. hakkında halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan verilen tutuklama kararına yapılan itiraz ise reddedilmişti.

"KUL HAKKI YİYEN SERBEST HALKIN HAKKINI SAVUNAN TUTUKLU"

Vatandaşların haklarını savunan ve Instagram'ın kapatılmasını eleştiren sözleri sebebiyle Dilruba tutuklanırken kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesi vatandaşlardan büyük tepki toplamıştı.

Vatandaşlar sosyal medya üzerinden bu duruma tepki göstererek Diruba için kampaya başlattı.

X kullanıcı bir vatandaş da Dilruba ve Dilan Polat'ın fotoğraflarını paylaşarak; Dilruba için "Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı." ifadelerini kullanırken Dilan Polat içinse "Kul hakkı yediği için serbest bırakıldı." sözleriyle bu duruma tepki gösterdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Dilruba’nın annesini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti ve tahliye için 3 avukat görevlendirdi.