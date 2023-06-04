Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a Kılıçdaroğlu çağrısı. İlk defa açıkladı

Yılmaz Özdil yeni kabinede kendisine dava açmak isteyen dört bakanın yer almadığını belirtirken, “bir de meslekten attırmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nu görevden alırsa minnettar kalırım” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a Kılıçdaroğlu çağrısı. İlk defa açıkladı

Editör: Özlem kıral

Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

Özdil, yeni kabinenin belirlenmesi sonrası yaptığı paylaşımda, “Asrın liderimiz kanımı yerde bırakmadı, beni hapse attırmak için dava açan dört bakanı görevden aldı, bir de meslekten attırmaya çalışan Kılıçdaroğlu’nu görevden alırsa minnettar kalırım :))” ifadelerini kullandı.

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GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİ
Özdil Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmenin taleplerinin aksine aday olmasını eleştirmiş, “Çıkın sokakta herhangi birine sorun bakalım, kim aday olmalı” ifadelerini kullanmıştı. Özdil’in Sözcü TV’deki görevine bu açıklama sonrası son verilmişti.

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