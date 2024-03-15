Yılmaz Vural kahroldu

Selahattin Ekrekli
Yılmaz Vural kahroldu
Play-off hattının hemen gerisinde olan Yılmaz Vural ve Menemen FK'yi zor günler bekliyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off’a yükselme mücadelesi veren Menemen FK’yi zor bir süreç bekliyor.

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7. sırada play-off hattının hemen 1 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi önümüzdeki üç hafta boyunca ligde kümede kalmak için uğraş veren ekiplerle karşılaşacak.

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Play-off yolundaki son virajda sahaya her şeyini vermek zorunda olan takımlar ile mücadele edecek olan Yılmaz Vural fikstürü görünce kahroldu.

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Bu zorlu süreçte Menemen FK’nin ilk rakibi pazar günü 27 puanla 18'inci sırada düşme hattında yer alan Denizlispor olacak.

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Menemen FK daha sonra 29 puanla 15i'inci yer alan İstanbul ekibi Sarıyer'e konuk olacak.

Yılmaz Vural ve öğrencilerinin sonraki rakibi ise 14'üncü basamaktaki Düzcespor olacak.

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