Yılmaz Vural kahroldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta play-off’a yükselme mücadelesi veren Menemen FK’yi zor bir süreç bekliyor.

7. sırada play-off hattının hemen 1 puan gerisinde bulunan İzmir ekibi önümüzdeki üç hafta boyunca ligde kümede kalmak için uğraş veren ekiplerle karşılaşacak.

Play-off yolundaki son virajda sahaya her şeyini vermek zorunda olan takımlar ile mücadele edecek olan Yılmaz Vural fikstürü görünce kahroldu.

Bu zorlu süreçte Menemen FK’nin ilk rakibi pazar günü 27 puanla 18'inci sırada düşme hattında yer alan Denizlispor olacak.

Menemen FK daha sonra 29 puanla 15i'inci yer alan İstanbul ekibi Sarıyer'e konuk olacak.

Yılmaz Vural ve öğrencilerinin sonraki rakibi ise 14'üncü basamaktaki Düzcespor olacak.