Panathinaikos Başkanı ağır tokat sonrası tek bir şey istedi

Yunan medyası Olimpiakos maçı için “Panathinakos’a ağır tokat” başlığını kullandı.

Ergin Ataman da yenilgi sonrası ezeli rakibinin sert oyununa dikkat çekmişti.

Dün gece SEF'te Panathinaikos'un Olimpiacos'a yenildiği maçı başkan Giannakopoulos canlı izledi.

Ergin Ataman ve takımı çok istediği galibiyeti alamadı. Türk çalıştırıcı yenilginin de telefisinin olacağını sözlerine ekledi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos dün Barış ve Dostluk Salonu’ndaydı.

İki "ezeli rakip" arasındaki maçı izledi ve hatta yenilginin ardından çok sert bir tepki gösterdi.

Giannakopoulos instagram paylaşımında oyuncularına seslendi.

Panathinaikos Başkanı "5/5 Kesinlikle" mesajıyla kalan maçlardan kayıp istemediğini dile getirdi.

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