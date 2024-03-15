Koç Holding açıkladı. Ali Koç havalara uçtu. 1 trilyon TL kasaya girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Koç Holding açıkladı. Ali Koç havalara uçtu. 1 trilyon TL kasaya girdi
Ali Koç'un başkanvekilliğini yaptığı Koç Holding bir ilke imza attı.

Süper Lig’de ardı ardına yaşanan skandallar ve ezeli rakipleri Galatasaray ile girdikleri şampiyonluk yarışı nedeniyle stresli günler geçiren Fenerbahçe başkanı Ali Koç’a ailesinden güzel haber geldi.

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Ali Koç’un halihazırda Yönetim Kurulu Başkanvekilliğini yaptığı Koç Holding Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

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Dünyanın en büyük 500 şirketi arasında yer alan ve Enerji, finans, dayanıklı tüketim ve otomotiv başta olmak üzere pek çok farklı sektörde yatırımı bulunan Koç Holding 1 trilyon TL üzeri yıllık hasılat açıklayan ilk şirket oldu.

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Sezon sonunda Fenerbahçe başkanlığını bırakacak olan Ali Koç’un daha sonrası ağabeyi Mehmet Ömer Koç’un yerine Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olacağı dedikoduları finans çevrelerinde sıkça dile getiriliyor.

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