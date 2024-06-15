Yılmaz Vural yıktı geçti

TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen FK ile play-off’ta elendikten sonra takıma veda eden ve EURO 2024 için Almanya’ya giden Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

Milli takımı bekleyenler, Menemen FK'de geleceği ve Türk futboluna dair genel bir konuşma yapan Yılmaz Vural adeta ortalığı yıktı geçti. O isimlere ateş püskürdü.

"TÜRKİYE DETAYDA KAYBEDİYOR"

Samet Akaydın’ın Polonya maçındaki hatasını göstererek milli takımın başının bireysel hatalarla dertte olduğunu belirten Yılmaz Vural, “Millî takım oynadığı son maçlarda birinde berabere kaldı, diğerlerini kaybetti. Ortaya konulan performansla sonuçlar birbirine uymadı. Bizim millî takımda en kötü şey bireysel hatalar. Bu seviyedeki oyuncuların bunları yapmaması lazım. Son maçta Samet’in yaptığı mahalle maçında yapılmaz. Top 50 metreden geliyor, böyle pozisyon alınmaz. Türkiye detayda kaybediyor. Bireysel hata yapamazsın kardeşim, bu seviyeye geliyorsan durduğun yeri bileceksin” dedi.

"MENTAL BİR AKTİVİTE YOK"

Türk futbolundaki en önemli sorun olarak mental aktivitenin olmamasını gösteren Vural, “Türkiye’deki en büyük sorun topun oynandığı yerde fiziksel bir aktivite var ancak oynanmadığı yerde mental bir aktivite yok. Maalesef futbolcular top geldikten sonra düşünmeye başlıyorlar. Bu aldıkları eğitimden kaynaklanan bir şey. Biz futbolun teorisiyle değil, kalbimizle oynuyoruz. Bu namussuz oyunda 1 saniyede koşulan mesafe 7 metre. Pas tekniği, becerimiz onlardan aşağı değil ancak futbol bir zekâ oyunu ve oyuncuları bu anlamda geliştirecek bir eğitimimiz olmadığı için bireysel beceriler öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

"6 AY TEK KURUŞ PARA ALMADIM"

Menemen FK ile devam edebileceğini ancak bu zamana kadar kimsenin aramadığını söyleyen Vural, “Ben şu anda Almanya’dayım. Beni kimse aramadı, bir takım yazılar görüyorum benimle hiç alakası yok. Orayı sevdik, kalmak isterim. İdari anlamda değişiklikler olduğunu duyuyorum, kendi problemleri de var. En son çok net 6 aydan beri bir kuruş para almadan devam ettik, duyuyorum kulüp personellerinin de maaşı ödenmemiş. Bir zorlukları var. Arzu ederler, bize talip olurlarsa ve şampiyon olma gibi niyetleri varsa seve seve devam ederiz. Beni bugüne kadar kimse aramadı” sözlerini sarf etti.

"YÖNETİCİLERİN BAŞKA AMAÇLARI VAR"

Yöneticilerin başka amaçlarının olduğunu ekleyen Vural, “O kadar yıldır yöneticilerle çalışıyorum, aralarında sportif anlamda yöneticilik yapan çok az. Hepsinin ya siyasi ya ticari bir amacı var. Ya milletvekili olacak, yukarıda yöneten arkadaşlara yakın olacaklar, ihale alacaklar. Bizdeki yönetici tiplemesini değiştiremezsek, futbol takımlarını kendi ayakları üzerinde duracak hale getiremezsek maalesef Türkiye’de futbol teriminin içini doldurmamış oluruz ve hep bunları konuşur dururuz” dedi.