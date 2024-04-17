Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak

TFF 2. Lig'de heyecan dorukta. Kalitenin ve rekabetin arttığı ligde, Menemen FK play-off hedefiyle mücadelesini sürdürüyor. Sarı-lacivertli takım, kalan haftalarda hata yapmamaya odaklanmış durumda.

Menemen FK, 36. haftada Uşak Spor ile önemli bir maça çıkacak. Bu karşılaşma 21 Nisan Pazar günü saat 15:00'te Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve TFF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

İlk yarıda yapılan Menemen FK - Uşak Spor maçında Menemen FK, rakibini 4-1 mağlup etmişti.

Menemen FK'nın galibiyet serisi sona erdi. Takım, 33 maç sonunda 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 58 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, Uşakspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını Kesikköy tesislerinde sürdürüyor.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle moral bulan Menemen FK, son maçında Aksaray Belediyespor ile 0-0 berabere kalmıştı. Beş maçlık galibiyet serisi sona eren ekip, Uşak Spor karşısında galibiyet arayacak.

Play-off hedefi doğrultusunda ilk altı sıra için mücadele edecek Menemen FK, Uşak Spor maçının ardından Belediye Derincespor'u ağırlayacak.

Sezonun son haftasında ise lider Amed Sportif ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir temsilcisinde İsmail Erdoğan ve Özkan, sarı kart cezaları nedeniyle Uşak Spor maçında forma giyemeyecekler.