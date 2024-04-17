Hakemi yılan soktu. Futbolcular ne yapacağını şaşırdı

GFS Leskovac Gornje Sinkovce ve Radnik 2013 takımları, Sırbistan'da oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, sahaya yılanın girmesiyle aniden durduruldu.

HAKEMİ YILAN SOKTU

Bir kişi, sahaya giren yılanı sırt çantası ile vurarak sahadan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Maçın hakemi Aleksandar Gorcic, yılanı durdurmak için ayağını yılanın üzerine koydu.

Yılanı kaldırıp saha dışına atmak isterken yılan hakemi iki kez ısırdı.

Taraftarlar, Gorcic'in bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

Futbolcular ise yaşananları şaşkın bakışlarla izledi.

Bu ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu.