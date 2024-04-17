Hakemi yılan soktu. Futbolcular ne yapacağını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Hakemi yılan soktu. Futbolcular ne yapacağını şaşırdı
Sırbistan'da GFS Leskovac Gornje Sinkovce ile Radnik 2013 takımları arasında oynanan maçta sahaya yılan girdi.

GFS Leskovac Gornje Sinkovce ve Radnik 2013 takımları, Sırbistan'da oynanan maçta karşı karşıya geldi.

Karşılaşma, sahaya yılanın girmesiyle aniden durduruldu.

bb1llp0g.png

HAKEMİ YILAN SOKTU
Bir kişi, sahaya giren yılanı sırt çantası ile vurarak sahadan çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Maçın hakemi Aleksandar Gorcic, yılanı durdurmak için ayağını yılanın üzerine koydu.

Yılanı kaldırıp saha dışına atmak isterken yılan hakemi iki kez ısırdı.

Taraftarlar, Gorcic'in bu hareketine alkışlarla karşılık verdi.

Futbolcular ise yaşananları şaşkın bakışlarla izledi.

Bu ilginç olay, sosyal medyada gündem oldu.

bb1lltwy.png

İlgili Haberler
Mbappe efsane futbolcuları yakaladı
Mbappe efsane futbolcuları yakaladı
Hakemler artık yalan makinesine bağlanacak
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor
Nuri Şahin için Beşiktaş gelişmesi
Yılmaz Vural'ın kaderi Uşak'ta belli olacak
Beşiktaş'ın eski yıldızı Trabzonspor'a doğru. Görüşmeler başladı
Federasyon Başkanı'na Süper Kupa soruşturması açıldı
Avrupa Ligi'nde yarı finale kim çıkacak?
Avrupa Ligi'nde yarı finale kim çıkacak?
NBA'den emeklilik haberi geldi
NBA'den emeklilik haberi geldi
Samsunspor'da Gisdol bulmacası
Samsunspor'da Gisdol bulmacası
Fenerbahçe Olympiakos maçını yayınlanacak kanal değişti
Panathinaikos başkanından otoparklı tehdit
Son Haberler
Ümit Karan'a pembe masada Fatih Terim şoku Spor
Ümit Karan'a pembe masada Fatih Terim şoku
Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e yüklendi Dünya
Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'e yüklendi
Son bir ay içinde iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış. İşte o şirketler… Ekonomi
Son bir ay içinde iflas eden şirketlerin sayısında rekor artış. İşte o şirketler…
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Ünlü isim başkanlıktan çekildi Spor
Fenerbahçe'de flaş gelişme. Ünlü isim başkanlıktan çekildi
Darıca Belediyesi'nden çocukları sevindirecek girişim Yerel Haberler
Darıca Belediyesi'nden çocukları sevindirecek girişim
Altın sahiplerine kara haber. Kritik gün belli oldu Ekonomi
Altın sahiplerine kara haber. Kritik gün belli oldu
Aylık 325 Euro verilen çocuk bakıcılığı desteğine nasıl başvurulur? Gündem
Aylık 325 Euro verilen çocuk bakıcılığı desteğine nasıl başvurulur?