300 taraftar Olympiakos antrenmanını bastı

Yunanistan Basketbol Ligi'nde Olympiacos, Panathinaikos ACTOR'a 77-71 kaybetti ve derbiden boynu bükük ayrıldı.

Olympiakos ise bugün bir antrenman gerçekleştirdi.

TARAFTAR ANTRENMANI BASTI

Yunan taraftarlar, antrenman öncesi yaklaşık 300 kişiyle takıma tezahürat için toplandı ve 'antrenmanı bastı.'

Takımın oyuncularına ve antrenörüne destek veren taraftarlar, onların yeteneklerine ve inançlarını da belirtmek için toplandılar.

Kırmızı-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "300 Olympiakos taraftarı bugün antrenmanın başlamasından önce takımımızın antrenörü Giorgos Bartzokas ve oyuncularına tezahürat yapmak için buluştu.

Kapı 7'nin üyeleri, bölünmez desteklerini, yeteneklerine olan sınırsız inançlarını ifade ederek, ekibimize zarar vermeye çalışan kötü niyetli kişilere 'kulaklarını kapatmalarını' istedi." ifadeleri kullanıldı.