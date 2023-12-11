Yılmaz Vural yine yapacağını yaptı! Menemen kapıya dayandı

Yılmaz Vurallı Menemen FK evinde kazanırken Ege temsilcisi play off için büyük bir avantaj yakaladı.

KAYNAK: DHA
Yılmaz Vural yine yapacağını yaptı! Menemen kapıya dayandı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sıradaki Uşakspor'u 4-1 yenmeyi başaran Menemen Futbol Kulübü hem galibiyet serisi yakaladı hem de iç sahadaki kötü performansına son verdi.

Uşakspor karşısında geriye düşmesine rağmen pes etmeyen sarı-lacivertliler evinde 4 maç sonra kazandı. Bu maç öncesinde iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen Menemen FK şeytanın bacağını kırdı.

"6'YA GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Teknik direktör Yılmaz Vural, önemli bir galibiyet elde ettiklerini belirterek, "Evimizde çok kritik puanlar kaybetmiştik. Bu maçla birlikte talihsizliğimizi de yendik. Şu an Play-Off hattının kapısına dayandık. Devre arasına ilk 6 içinde girmek için çabalayacağız" dedi.

Menemen FK, kalan 2 maçta deplasmanda Belediye Derincespor ve evinde Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek.

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