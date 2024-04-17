Mbappe efsane futbolcuları yakaladı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk karşılaşmada 3-2 yenildiği Barcelona’yı bu kez 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

Maçta iki gol atan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 48’e çıkararak, Şampiyonlar Ligi tarihinde Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsanelerin gol sayılarına ulaştı.

MBAPPE ZİRVEDE

Kylian Mbappe, dün gece attığı gollerle bu sezonki Şampiyonlar Ligi gol sayısını 8’e çıkardı ve gol krallığı yarışında liderliğe yükseldi.

Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 maçın tamamında ilk 11’de yer alan ve tamamında 90 dakika oynayan Mbappe’yi, 7 golle Harry Kane ve 6 golle Antoine Griezmann ile Erling Haaland izliyor.