Mbappe efsane futbolcuları yakaladı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Mbappe efsane futbolcuları yakaladı
Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Barcelona’ya attığı 2 golle birlikte Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic ile gol sayılarını eşitledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Paris Saint-Germain, ilk karşılaşmada 3-2 yenildiği Barcelona’yı bu kez 4-1 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final biletini kaptı.

Maçta iki gol atan 25 yaşındaki Kylian Mbappe, turnuvadaki gol sayısını 48’e çıkararak, Şampiyonlar Ligi tarihinde Andriy Shevchenko ve Zlatan Ibrahimovic gibi efsanelerin gol sayılarına ulaştı.

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MBAPPE ZİRVEDE
Kylian Mbappe, dün gece attığı gollerle bu sezonki Şampiyonlar Ligi gol sayısını 8’e çıkardı ve gol krallığı yarışında liderliğe yükseldi.

Paris Saint-Germain formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 10 maçın tamamında ilk 11’de yer alan ve tamamında 90 dakika oynayan Mbappe’yi, 7 golle Harry Kane ve 6 golle Antoine Griezmann ile Erling Haaland izliyor.

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