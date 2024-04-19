Yılmaz Vural'ın o fotoğrafı yeniden olay oldu. Uzun boylu genç mankenle bakın nasıl yakalandı

Yılmaz Vural Türk futbolunun en önemli teknik adamlarından biri.

1953 Adapazarı doğumlu olan Yılmak Vural, Almanya'da da teknik adamlık eğitimi almıştı.

Vural, Türkiye'de en çok takım çalıştıran hocalardan biri.

Vural ayrıca Almanya'da yaşayan İsmet Vural ile evliliğinden iki oğul sahibi.

2001 yılından bu yara birlikte olduğu sevgilisi Seda Şahin’den de 2010 doğumlu bir oğlu daha bulunuyor.

Şu anda Menemen FK'nın teknik direktörü olan Yılmaz Vural'ın eski bir fotoğrafı yeniden gündem oldu.

Fotoğrafta bir gecede Yılmaz Vural'la Cansu Taşkın birlikte görülüyor.

Cansu Taşkın'la çektirdiği fotoğrafta sarılmak ile sarılmamak arasında kararsız kalan Yılmaz Vural'ın görüntüsü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.