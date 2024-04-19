Ersun Yanal yaşananlara seyirci kalamadı. Kararını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal yaşananlara seyirci kalamadı. Kararını açıkladı
Uzun zamandır takım çalıştırmayan ve kendi adını verdiği bir vakıf kuran Ersun Yanal sosyal medyadan sürpriz bir açıklama yaptı.

Son olarak Alanyaspor’u çalıştıran ve 2023’ten beri kulüpsüz olan Ersun Yanal kendini hayır işlerine adadı.

Kendi adını verdiği bir vakıf kuran ve gençleri sosyal hayatta desteklemek isteyen Ersun Yanal herkese çağrı yaptı.

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Sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayan deneyimli teknik adam gençlere imkan sağlamak için desteklerini beklediğini ifade etti.

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21 Nisan’da İzmir Maratonu’na katılacağını da belirten Ersun Yanal destek sunmak isteyen herkesi katılmaya davet etti.

İşte Ersun Yanal’ın açıklaması:

"Sevgili spor sever dostlarım her yıl düzenlenen geleneksel İzmir Maratonu’nda bu yıl Ersun Yanal Vakfı olarak bizde bulunacağız. Yeni kurulan vakfımızın gençlerimize spor sanat kültür dallarında destek ve imkan sunacak kaynak yaratmayı hedefleyecek bir süreç başlatmak istiyoruz. Sizlerle birlikte hem tanışmak hem de değerli katkılarınızı bizlerle paylaşmak için orada olmayı hedefledik. 21 Nisan’da görüşmek tanışmak dileğiyle"

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