İsmail Kartal yönetimin güvenini kaybetti

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta normal süre Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile biterken önce uzatmalara daha sonra penaltılara gidildi.

Seri penaltı sonuçlarında Olympiakos Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada yaptığı değişiklikler ile hedef tahtasına oturtulan İsmail Kartal ile ilgili bir eleştiri de Altan Tanrıkulu’ndan geldi.

İsmail Kartal’ın yönetimin desteğini kaybettiğini söyleyen Tanrıkulu, "İsmail Hoca bir kez daha yaşasa Fred'i ve İrfan Can'ı çıkarmazdı. Bu iki oyuncuyu bir daha oyundan almaz. Bu hatayı üst düzeyde yapınca yönetim güvenini de kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.