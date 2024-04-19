İsmail Kartal yönetimin güvenini kaybetti

Kaynak: Haber Merkezi
İsmail Kartal yönetimin güvenini kaybetti
Olympiakos'a penaltılarda kaybeden Fenerbahçe'de İsmail Kartal hedef tahtasında.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Olympiakos ile karşılaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan maçta normal süre Fenerbahçe’nin 1-0’lık üstünlüğü ile biterken önce uzatmalara daha sonra penaltılara gidildi.

Seri penaltı sonuçlarında Olympiakos Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmada yaptığı değişiklikler ile hedef tahtasına oturtulan İsmail Kartal ile ilgili bir eleştiri de Altan Tanrıkulu’ndan geldi.

İsmail Kartal’ın yönetimin desteğini kaybettiğini söyleyen Tanrıkulu, "İsmail Hoca bir kez daha yaşasa Fred'i ve İrfan Can'ı çıkarmazdı. Bu iki oyuncuyu bir daha oyundan almaz. Bu hatayı üst düzeyde yapınca yönetim güvenini de kaybettiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ahmet Çakar bombayı patlattı. İsmail Kartal oyuncularla birbirine girdi. Ana avrat küfürler
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi sakatlık. Maçı bıraktı gitti
Ersun Yanal yaşananlara seyirci kalamadı. Kararını açıkladı
Mehmet Büyükekşi kararını açıkladı
Beşiktaş ölü toprağını üstünden attı. Gelen gol taraftarları coşturdu
Hasan Arat tribünde. Yabancı hoca yolda
Yılmaz Vural uzun boylu genç mankenle bakın nasıl yakalandı. O fotoğraf olay oldu
Yılmaz Vural uzun boylu genç mankenle bakın nasıl yakalandı. O fotoğraf olay oldu
Semih Kılıçsoy tribüne çıktı
Son Haberler
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı Gündem
Serdar Ortaç sahnede ayakta duramadı. Dinleyicilerine play-back yaptı
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor Dünya
Kolombiya, Filistin'in BM'ye tam üyeliğini destekliyor
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı Video
Pilotun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzerliği görenleri şaşırttı
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada Gündem
Hızla çarptığı yaşlı adamı metrelerce savurdu. O anlar kamerada
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu Video
Tek hareketle hırsızları kaçıran adam sosyal medyada gündem oldu
Muçi geçmişi sildi Spor
Muçi geçmişi sildi
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti Video
Temizlik işçisinden eşine romantik jest: Şarkı söyleyen gençleri dinletti