YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrencilerin merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için geri sayım başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları, adayların akademik kariyerlerinin yönünü çiziyor. Adaylar, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, üniversite seçim sürecine giriş yapacaklar. Bu önemli süreç, sonuçların duyurulmasını takiben kısa bir zaman dilimi içinde aktif hale gelecek. Öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen takvim dahilinde tercihlerini belirleyecekler. Üniversite adaylarının tercih işlemleri, ÖSYM'nin resmi web sitesi aracılığıyla tamamlanacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü açıklanacağını duyurdu. Adaylar, belirtilen tarihte sonuçlara erişebilecekler.

TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin tercih takvimi ile ilgili henüz bir açıklama yapmadığı biliniyor. Geçen sene sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da duyurulduğu ve tercih işlemlerinin 27 Temmuz'da başladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl da benzer bir sürecin izlenmesi öngörülüyor.

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SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

ÖSYM, adayların sınav sonuçlarını yalnızca online olarak açıklayacağını duyurdu. Adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanarak resmi internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden sonuçlarına ulaşabilecek. Resmi web sayfasında yer alan duyuruların, adaylara yapılmış resmi bildirimler olduğu belirtildi.

YKS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunun tamamlandığını duyurdu. Bu oturumla birlikte, YKS'nin tüm aşamaları başarıyla sonuçlandı. Ayrıca, ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden YKS soru ve cevap anahtarlarının adayların incelemesine sunulduğu bildirildi. Adaylar, sınav materyallerine "osym.gov.tr" adresi üzerinden ulaşabilirler.

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