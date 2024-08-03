YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
YKS tercihlerinde son gün ne zaman?

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin katılım gösterdiği YKS tercih sürecinin süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım bu yıl rekor sayıda adayla gerçekleşti; 3 milyonu aşkın aday, üniversiteye giriş için başvuruda bulundu. İlk aşama olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) ise yaklaşık 2.8 milyon aday iştirak etti. Adayların tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, yerleştirme süreci işletilecek ve bunu takiben üniversite kayıtları başlayacak. ÖSYM'nin son açıklamasına göre, tercih yapma süresi uzatıldı.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yükseköğretim Kurulu, 6 Şubat 2023 tarihinde aldığı bir kararla, deprem bölgesi dışında ikamet eden ancak bu bölgelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilerin de depremzede kontenjanından yararlanmasını mümkün kıldı. Bu kapsamda, ilgili öğrencilerin kontenjan durumları güncellenerek, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci 4 Ağustos 2024 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen takvime göre, adaylar tercihlerini 25 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar internet üzerinden gerçekleştirebilecekler. ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr üzerinden yapılacak tercih işlemleri, 4 Ağustos'ta gece yarısı itibarıyla son bulacak.

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