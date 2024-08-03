Diyarbakır'da zincirleme kaza. 7 yaralı

Kaynak: AA
Diyarbakır'da zincirleme kaza. 7 yaralı

Diyarbakır'da meydana gelen üç araçlı zincirleme kazada, 7 kişi yaralandı.

Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Mahabad Kavşağı'nda, Ç.K.'nın kullandığı 63 EV 351 plakalı otomobil, D.D.A. yönetimindeki 01 DH 367 plakalı otomobil ile B.A.'nın kullandığı 01 DCS 33 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 3'ü sürücü olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yapılan ihbarın sonrasında bölgeye 112 Acil Sağlık ekiplerinin beraberinde polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşındı. Kazanın ardından bir süre kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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