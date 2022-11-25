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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 'Çirkin kadın' dedi, 2 yıl hapsi istendi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal meyda hesabından "Çirkin kadın" diye yazan Kemal Y. isimli şahıs hakkında iddianame düzenlendi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 11:41
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na 'Çirkin kadın' diyen şahısa 2 yıl hapis istendi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı için 'Çirkin kadın' dedi, 2 yıl hapsi istendi
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Kemal Y., iddiaya göre, Gözbaşı’ya yönelik sosyal medya hesabından “Bu çirkin kadın Fener’in yalakası zaten” diye yorum yaptı.

Şikayet üzerine Mehmet Y. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, ‘sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Kemal Y., “Söz konusu yorumu hatırlamıyorum. Muhtemelen ‘Fener’in yardımcısı’ demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. ‘Çirkin kadın’ tabirini yazdığımı hatırlamıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım” dedi.

Mehmet Y., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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hasan ali
25.11.2022 11:44
cirkine cirkin güzele güzel denir cok ayıp etmiş cirkin olsa bende derim ama farklı bir olaymı oldu  
 
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