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YÖK’ün raporu akademik enkazı gözler önüne serdi. Gel de bu sistemde topluma faydalı çalışmalar yap

YÖK tarafından yayınlanan rapor üniversitelerin içler açısı halini ortaya koydu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 14:21
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YÖK’ün raporu akademik enkazı gözler önüne serdi. Gel de bu sistemde topluma faydalı çalışmalar yap

YÖK’ün raporu akademik enkazı gözler önüne serdi. Gel de bu sistemde topluma faydalı çalışmalar yap
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) “Üniversite İzlem ve Değerlendirme Genel Raporu 2022” adlı çalışmanın sonuçlarını yayınladı.

199 üniversitenin değerlendirildiği rapora göre, Üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 7,22. Öğrenci başına 10 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 34 iken öğrenci başına 1’in altında basılı kitap düşen üniversite sayısı ise sadece 6.

ÖĞRENCİ BAŞINA DÜŞEN E-YAYIN SAYISI
Üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama elektronik yayın sayısının 77 olduğunun vurgulandığı rapora göre, öğrenci başına 100 ve üzeri elektronik yayın düşen üniversite sayısı 43 iken öğrenci başına birin altında e-yayın düşen üniversite sayısı ise 3.

ÜNİVERSİTE SAYISI 19
Rapora göre, 2021 yılında 198 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunmakta. Üniversitelerin ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı ortalaması 199 iken öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı ortalaması 0,20’dir. Kurum adresli yayın sayısı 500 ve üzeri olan üniversite sayısı 19.

109 BİNDE BURS ALAN 4 BİN ÖĞRENCİ
YÖK’ün resmi rakamlarına göre, 2021-2022 arasında doktora eğitimi gören öğrenci sayısı 109 bin 540. Buna karşın 2021 yılında 100 devlet üniversitesinde öğrenim gören 4.262 öğrenci YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında burs aldı.

Burstan faydalanan öğrenci sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı ise 10 iken 27 devlet üniversitesinin öğrencileri söz konusu burstan faydalanmış.

10 ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA BURSU ALMADI
Raporda akademik çalışmalara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:
2021 yılında 189 üniversiteden öğrenci, öğretim elemanı ve araştırmacılar TÜBİTAK tarafından verilen 20.097 ulusal ve uluslararası araştırma bursundan faydalanmıştır.

Faydalanılan araştırma bursu sayısı 100 ve üzeri olan üniversite sayısı 54 iken 10 üniversitede söz konusu araştırma burslarından faydalanılmamıştır

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