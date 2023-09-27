Yol verilip desteklenen hocalar şimdi de düğün davetiyelerine taktılar. 'Davetiyede annenin adı niye yazılıyor?'

Türkiye son dönemlerde sözde hocaların, tarikat şeyhlerinin yaptığı birçok skandal açıklamaya şahit oldu.

Sözde hocalar toplumun her kesiminden grupları hedef alırken kadınlara ilişkin tepki çeken açıklamaları ise her geçen gün artarak devam ediyor.

Şimdi de sosyal medyada yayınlanan bir videoda kendisini hoca olarak tanıtan bir şahıs bu sefer de düğün davetiyeleri üzerinden kadınları hedef alırken, adeta kadının adını yok saymaya çalıştı.

Sözde hoca verdiği vaazda, ‘düğün davetiyelerinde annenin adı niye yazılıyor? Başkaları senin hanımının adını niye biliyor?’ ifadelerini kullanırken, kurduğu cümleler büyük tepki çekti.

Hoca verdiği vaazda, ‘‘Düğünlerde davetiyeye annenin de adı yazılıyor. Ne lüzum var ya. Ne gerek var. Babanın adını yaz kâfi. Eşitlik varmış. Onun da adı yazılacakmış. Niye ilan ediyorsun eşinin adının ne olduğunu aleme. Ne gerek var başkalarının, dostlarının, arkadaşlarının eşinin adının ne olduğunu bilmesine. Ne oluyor sanki böyle olunca? Ecdadımızın titiz davrandığı yönlerden bir tanesi de bu. Yüzünü göstermemişler, elbisesini göstermemişler, adını da saklamışlar’’ ifadelerini kullandı.