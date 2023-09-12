Sahte hoca skandalı: Oğluna büyü yapılmış deyip cinsel istismarda bulundu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan bir şikayet başvurusunda, restoranda çalışan bir 52 yaşındaki bir kadın oğlu ile sorunlar yaşadığını söyleyince 37 yaşındaki dolandırıcı Murat Algaç, kadını, “Oğluna büyü yapılmış. Bunu anca ben bozarım” diye kandırdı.

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na geçen günlerde dikkat çeken bir başvuruda bulunuldu. Şikâyette bulunan kişi, bir restoranda asgari ücretli olarak çalıştığı öğrenilen H. S. (52) Şüpheli konumda ise Murat Algaç (37) isimli bir kişi yer aldı.

Suç duyurusuna göre, oğlu ile bir takım sorunlar yaşayan anne H. S. bu süreçte Murat Algaç ile tanıştı. Algaç kendisini ‘hoca’ olarak tanıttı. Oğlunun kendisinden daha fazla uzaklaşmasından endişe eden anne H. S., Algaç’ın söylemlerinden etkilendi.

ÖNCE MUSKA VERDİ SONRA PARASINI ALDI

“Oğluna büyü yapılmış. Bu büyüyü ancak ben bozarım” diyen Algaç bir muska hazırlayacağını söyleyerek H. S.’den 20 bin TL aldı. Algaç, içinde ne olduğu bilinmeyen bir muskayı H. S.’ye verdi ve parayı aldı.

“ARTIK SEVGİLİ OLDUK EVLENMEMİZ GEREKİR”

H. S.’yi etkisi altına aldığını gören Algaç, yeni bir hamlede daha bulundu. Algaç H. S.’ye “Muskanın etkisinin artması için cinsel ilişkiye girmemiz gerekir” dedi. Algaç, kadını birlikte olmaya da ikna etti. Algaç, H. S. ile birlikte olduktan sonra bu kez “Artık sevgili olduk. Evlenmemiz gerekir” dedi.

“BORÇLARIMI ÖDEYEYİM EVLENİRİZ”

Algaç, H. S.’ye “20 bin TL daha verebilirsen iyi olur. Borçlarımı ödeyeyim. Ondan sonra evleniriz” dedi. Algaç bir 20 bin TL daha aldıktan sonra sırra kadem bastı.

‘GECE EVİNDE MUSLUK AÇILACAK’

H. S., dolandırıldığını anlayınca bu kişiye ulaşmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. Bu süreçte Algaç, farklı bir numaradan H. S.’ye ulaştı. 10 Haziran 2023 günü Algaç, mağdur kadına “Sesi duydun mu. Gece evinde musluk açılacak. Öyle bir rüya göreceksin ki, senin işin bitti artık" şeklinde mesaj gönderdi.

CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLAR ATTI

Mesajın atıldığı numarayı arayan H. S. parasını istedi. Algaç, aldığı parayı inkâr ettiği gibi kadını tehdit ederek para istemeye devam etti. Bu süreçte Algaç, H. S.’ye cinsel içerikli bir dizi mesaj ve fotoğraf gönderdi.