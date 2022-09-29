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Yola dökülen yağ kazalara neden oldu: 3 yaralı

Bilecik'te bir tırdan dökülen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 5 araç trafik kazasına karıştı. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:41
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Yola dökülen yağ kazalara davetiye çıkardı, 3 kişi yaralandı

Yola dökülen yağ kazalara neden oldu: 3 yaralı
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Bilecik'te yola dökülen yağ nedeniyle 5 araç ayrı ayrı trafik kazası atlattı. Kazalarda araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Kazalar, Vezirhan-Gölpazarı karayolu Eski Çöplük mevkiinde meydana geldi.

Bir tırdan döküldüğü tahmin edilen yağ nedeniyle kayganlaşan yolda 14 AG 414 plakalı ticari araç sürücüsü Ahmet Korkmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak tarlaya uçarken, kazada sürücü Ahmet Korkmaz ile yolcular Dursun Kurt (57) ve Sezai Kurt (66) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu kaza sonrası aynı bölgede yoldan çıkan 4 ayrı araçta da maddi hasar meydana geldi.


(Kaynak: İHA)

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