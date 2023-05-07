'Yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir daha iyi oynar'

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Giresunspor beraberliği sonrası sert sözler kullandı. Kahveci "Yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir, daha iyi oynar" dedi.

'Yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir daha iyi oynar'

Eski futbolcu ve şimdilerde spor yorumcusu olan Nihat Kahveci, 1-1 biten Giresunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

İşte Nihat Kahveci'nin açıklamaları;

-Bu maçla ilgili çok başlık atılır ama benim başlığım; Deja vu. İlk devrede Fenerbahçe, Giresunspor'a evinde yenilmiş ve düşüşü başlatmıştı.

- Bugün Rossi nasıl 105 dakika oyunda kalıyor? Rakip maçın bütün bölümünde kapanıyor, Emre Mor oyuna girmiyor. Ferdi, nerede oynadığını şaşırdı artık çocuk!

-Arda Güler bile en kötü performansını gösterdi. Bazı maçlar vardır, oyuncu çıkacak oynayacak yahu! Mert Hakan hiçbir şey yapmıyorsun, kaptanlık kolunda, oyundan alınırken de bakış atıyorsun. Ne güzel! Biz gol atınca oyundan çıkardık bir şey de diyemezdik hocaya. Bunlardaki kredi ne güzel.

-8 sezondur en çok üzülen taraftar Fenerbahçe taraftarı. Kadro iyi kötü dersin ama yoldan 25 kişi çevirip Fenerbahçe forması giydir bugünkü oyundan iyi oynarlar. Forma ağırlığı diye bir şey var. 1 kişi sayamayız bugün iyi oynayan.

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