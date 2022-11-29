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Damar tıkanıklığının ilk belirtisiymiş. Hemen kontrol edin

Yorgunluk, uyuşukluk gibi basit ve görmeden gelinen belirtileri kolesterole karşı ilk belirti olarak görülmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:19
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Yorgunluk uyuşukluk damar tıkanıklığının ilk belirtisi

Damar tıkanıklığının ilk belirtisiymiş. Hemen kontrol edin
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Yüksek kolesterol sinsice ilerleyerek siz farkında olmadan vücudu sarabileceği vurgulandı. Kolesterol kalp hastalığından felce kadar bir dizi komplikasyon için zemin hazırlayabileceği bildirildi. Kolesterol damarları tıkamaya başladığında bazı semptomlar geliştirmeye başlayabilir.

Yüksek kolesterolün en yaygın dört belirtisi ise şu şekilde:

YÜKSEK KOLESTEROL KONTROL ALTINA ALINMALI 

Cleveland Clinic'e göre bacaklarınızdaki bu kan akışı eksikliği bazen periferik arter hastalığı (PAD) olarak bilinen "yaygın" bir duruma neden olabilir. PAD tarafından tetiklenen "ilk göze çarpan semptom" bacak rahatsızlığı, ağrı veya kramptır. PAD bacak ağrısının anlatı işareti, yalnızca yürüdüğünüzde veya egzersiz yaptığınızda gelişmesidir. Ancak dinlendiğinizde birkaç dakika sonra ağrılı belirti kaybolur.

Yüksek kolesterolü kendi haline bırakmak, atardamarlarınızda plak oluşumunu hızlandırabilir. Plaklar, kolesterol dışında yağlı maddeler, hücresel atık ürünler, kalsiyum ve fibrinin bir karışımıdır. Atardamarlarınız bu tehlikeli kokteyli çok fazla barındırdığında sertleştikçe sertleşir. Damar sertleşmesi zaman içinde kendini göstermeye başlar. Bu durumda ilk darbeyi bacaklar alır ve görünür ilk semptomları göstermeye başlar.

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