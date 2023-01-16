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Youtube pedofilinin kazanç kapısı oldu. Çocuklara burayı tıklatıp para kazanıyorlar

Çocukların Youtube üzerinden pedofili, ensest, tecavüz içerikli videolara maruziyeti devam ediyor. 2 yıl önce de gündeme getirilen ve tartışma yaratan bu videolar, rol play oyunu üzerinden kurgulanıyor. Anne babalar çocuklarının çizgi film izlediğini düşünürken, çizgi karakterlerle çocukları kandırıyorlar.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 12:30
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Youtube pedofilinin kazanç kapısı oldu

Youtube pedofilinin kazanç kapısı oldu. Çocuklara burayı tıklatıp para kazanıyorlar
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Dijital ortamda hazırlanan rol play oyunlar ve bu oyunlar üzerinden kurgulanan pedofili, ensest, tecavüz içerikleri videolar çizgi film gibi hazırlanarak çocuklara izletiliyor. Anne babalar çocuklarının çizgi film izlediğini düşünürken, çocuklar eve gelen tamircinin çocuğa tecavüz etmesinden, erkek çocuk karakterin okulda diğer karaktere tecavüz edip ismini söyletmesine dek varan, gelişimlerine tamamen aykırı bu görüntülere maruz kalıyor.

Türkiye'de bundan iki yıl önce bir Twitter kullanıcısının 9 yaşındaki kuzeninin izlediği YouTube videolarının içeriklerini sorgulamasıyla birlikte çocukların internet üzerinden cinsel içerikli paylaşımlara maruziyetine dair güncel bir tartışma başlamış, çocukların karşı karşıya bırakıldığı tehlike büyük tepki toplamıştı.

Videoların neredeyse tümünün pedofili, ensest, tecavüz içerikli olduğunun fark edilmesi, süreci daha da çetrefilleştirdi. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen "Gacha Life" isimli oyun Apple Store ve  Google Play Store'da hala indirilebiliyor. Üstelik milyonlarca kez indirilmiş olan bu oyunlarda yaş sınırı 9 olarak belirlenmiş. 

Söz konusu videolara da Youtube üzerinden hala erişilebiliyor. 

Twitter kullanıcısı çocukların maruz bırakıldığı oyun ve videolar hakkında şu bilgileri paylaşmıştı:

"9 yaşındaki kuzenimin son zamanlarda izlediği YouTube videolarının garip içerikleri olduğunu fark edince kontrol ettik. Maalesef videoların hepsi pedofili, ensest, tecavüz içerikli. Direkt tecavüz başlıklı videolar var.

Videolar Gacha Life isimli, 10 milyon indirmeli role play oyunu üzerinden kurgulanmış. Oyun çocuk karakterlerle dolu ve doğal olarak çocuklara hitap ediyor. Tecavüz isimli videoyunun linkini buraya bırakacağım.  

Videoda eve gelen tamirci diğer karaktere tecavüz ediyor ve videoya çığlık sesi konulmuş. Videolar küçük yaş grubunun oynadığı bir oyun ismiyle yüklendiği için çok rahat şekilde küçük çocuklar videolara erişebiliyor. Video isimleri 'Sapık, Namussuz, Abime hamileyim şakası yapmak+

Ayça ile 24 saat banyoda kalmak, Türkçe seks" diye devam ediyor. Onlarca bu içerikte video var. Yine başka bir videoda erkek çocuk karakter, okulda diğer karaktere tecavüz edip ismini söyletiyor. Gerçekten iğrenç içeriklerle doldurulmuş.

Video yorumlarında izleyenlerin 10-11 yaşında çocuklar olduğu görülüyor. Kanal sahipleri çocuklara cevap verip direkt iletişim kuruyorlar. Bir başka yorumda 11 yaşında olduğunu belirten bir kullanıcı tecavüz videosunun hoş olduğunu yazıyor.

Lütfen videoları bildirip kanalları kapatmaya çalışalım. 9-11 yaş grubuna hitap eden oyun içerikleriyle hazırlanmış bu videolara çok kolay ulaşabiliyorlar. Videoların +18 yaş bildirimi de çok fazla işe yaramıyor.

Onlarca benzer video var. Videoların genellikle hamilelik, biriyle bir yerde 24 saat kapalı kalma içerikli..."

 

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Yurtsever Devrimci
16.01.2023 12:42
Baktılar ki Türkiye'deki tarikatlar 6 yaşındaki bebeklere din diyerek tecavüz edince korumaya alınıyor, onlar da bunu ticari hale getirmişler.  
 
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