Türkiye’nin YouTube raporu ortaya çıktı. Rakamlar tek tek açıklandı

Oxford Economics tarafından hazırlanan YouTube Türkiye Etki Raporu yayınlandı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilerde, rapora göre Türkiye’de 45 milyon kişi YouTube’u düzenli olarak kullanıyor ve platformda günde ortalama 45 dakika zaman geçiriyor.

YouTube Türkiye Etki Raporu’na göre;

İçerik üreticilerinin yüzde 72’si, YouTube’un yeterince temsil edilmeyen sesler için bir platform oluşturduğunu söylüyor.

Kadın içerik üreticilerin yüzde 82’si, YouTube’un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Yaratıcı girişimcilerin yüzde 73’ü, YouTube’da kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları bir yer bulduklarını söylüyor.

İçerik üreticilerin yüzde 65’i, YouTube’da keşfettikleri yön verme güçlerini kullanarak olumlu bir toplumsal etki yaratmak istediklerini söylüyor.

YouTube, işletmelerin yurt içinde ve yurt dışında daha fazla müşteriyle bağlantı kurmalarına, erişimlerini artırmalarına ve gelir elde etmelerine yardımcı oluyor.

YouTube’da bir kanalı olan işletmelerin yüzde 65’i, müşteri tabanlarını büyütmede YouTube’un önemli bir rol oynadığını söylüyor. YouTube kullanan KOBİ’lerin yüzde 71’i, YouTube’un işletmelerini büyütmek için hayati öneme sahip olduğunu belirtiyor.

YouTube kullanan KOBİ’lerin yüzde 81’i, Covid-19 pandemisi döneminde YouTube’u kullanmalarının, kuruluşlarının sürece uyum sağlamasına yardımcı olduğunu söylüyor ve YouTube’un bu döneminde işletmelerini ayakta tutmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor.

YouTube’da reklam yayınlayan KOBİ’lerin yüzde 83’ü, YouTube reklamlarının satışlarını artırmalarına yardımcı olduğunu söylüyor.

YouTube kullanan KOBİ’lerin yüzde 79’u, YouTube’un çalışanlarına eğitim vermek için uygun maliyetli bir seçenek olduğunu düşünüyor.

TÜRKİYE HAKKINDA PAYLAŞILAN DİĞER RAKAMLAR ŞU ŞEKİLDE;

YouTube’u kullanan ebeveynlerin yüzde 83’ü, YouTube’un (veya 13 yaşından küçük çocuklar için YouTube Kids’in) çocuklarının öğrenmesine yardımcı olduğunu kabul ediyor.

YouTube’u kullanan öğretmenlerin yüzde 80’i, YouTube’un öğrencilerin eğitimine yardımcı olduğu konusunda hemfikir.

Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93’ü YouTube’u bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor.

Kullanıcıların yüzde 85’i, YouTube’un Covid-19 pandemisi döneminde ihtiyaç anında güvenilir bilgilere erişim sağlayarak yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kullanıcıların yüzde 71’i, YouTube’un öğrenmek ve kendini geliştirmek için herkese eşit fırsatlar sağladığını söylüyor.