Bir kullanıcı YouTube’da günde ortalama kaç dakika geçiriyor

Bağımsız araştırma kuruluşu Oxford Economics; YouTube Türkiye Etki Raporu hazırlandı. 2 milyardan fazla insanın kullandığı YouTube'da kişilerin günde ortalama 45 dakikalarını YouTube’da geçirdikleri ortaya çıktı.

Kadın içerik üreticilerin yüzde 82’si, video paylaşım platformunun tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Üretici girişimcilerin yüzde 73’ü, video paylaşım platformunda kendilerini ait hissettikleri ve kendilerini tanımladıkları bir yer bulduklarını söyledi. İçerik üreticilerin yüzde 65’i, video paylaşım platformunda keşfettikleri yön verme güçlerini kullanarak olumlu bir toplumsal etki oluşturmak istediklerini açıkladı.

EBEVYNLER YOUTUBE'UN ÖĞRENMEYE YARDIMCI OLDUĞUNU SÖYLÜYOR

Video paylaşım platformu kullanan ebeveynlerin yüzde 83’ü, platformun (veya 13 yaşından küçük çocuklar için YouTube Kids’in) çocuklarının öğrenmesine yardımcı olduğunu söyledi. YouTube’u kullanan öğretmenlerin yüzde 80’i, platformun öğrencilerin eğitimine yardımcı olduğunu belirtti. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93’ü video paylaşım platformunu bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildirildi. Kullanıcıların yüzde 85’i, platformun Covid-19 pandemisi döneminde ihtiyaç anında güvenilir bilgilere erişim sağlayarak yardımcı olduğunu belirtildi. Kullanıcıların yüzde 71’i, video paylaşım platformu öğrenmek ve kendini geliştirmek için herkese eşit fırsatlar sağladığını aktardı.

İÇERİKLER YAŞAMI GÜZELLEŞTİRİYOR

Video paylaşım platformunun üreten girişimcilerin seslerini dünyaya duyurarak, onların içeriklerinden elde edilen geliri doğrudan onlarla paylaşan tek açık platform olduğunu belirten YouTube Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Pedro Pina, “Bugün yayınladığımız rapor, Türkiye’nin her yerinden YouTube içerik üreticilerinin tam da bunu başardığını gösteriyor. Ülkenin her yerinde kendi kurdukları işletmeler üzerinden, Türk kültürünü dünya çapındaki 2 milyar izleyiciyle paylaşıyorlar. Biz Türkiye’nin başarılı içerik üretici topluluğunu bekleyen yeni gelişmeler için de büyük heyecan duyuyoruz. Şubat ayından itibaren video paylaşım platformunda, Türkiye’deki içerik üreticilerinin YouTube Shorts’taki üreticiliklerinden gelir elde etmeleri için daha da fazla yol sunacak. İçerik üreticileri ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kullanıcı, şimdiden dünyanın dört bir yanından izleyicilerin yaşamını zenginleştiriyor. Ancak ben bunun onlar için henüz bir başlangıç olduğunu düşünüyorum” dedi.

’’TÜRKİYE’DE KULLANICILAR BİLGİ VE BİRİKİM EDİNMEK IÇIN KULLANIYOR’’

Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey basın toplantısında etki analizi raporuyla ilgili şu açıklamalarda bulunarak, “Her gün milyonlarca kullanıcının ziyaret ettiği video paylaşım platformu, Türkiye ekonomisine ve sosyo kültürel hayatına birçok katkı sağlıyor. Burada video paylaşım platformunun sağladığı katkı sadece içerik üreticileriyle de sınırlı kalmıyor. İçerik üreticilerinin çalışanlarının yanı sıra tedarik zincirlerinde yer alan, gelirlerinin önemli bir kısmını içerik üreticilerden elde eden işletmeler ve serbest çalışanlar da bu ekosisteme dahil edildiğinde oldukça geniş bir etki alanından bahsediyoruz. Raporda gerçekleştirilen sınıflandırmalar, video paylaşım platformunun doğrudan ve dolaylı olarak küresel bir ekosistem oluşturduğunu ve 2021 yılında bu ekosistemin Türkiye ekonomisine toplamda 2 milyar TL’den fazla katkıda bulunduğunu ve 45 binden fazla tam zamanlı işe eşdeğer istihdamı desteklediğini gösteriyor. Raporun çıktıları arasında beni en çok heyecanlandıran verilerden biri de kadın içerik üreticilerle ilgili. Kadın içerik üreticilerin yüzde 82’si, YouTube’un tutkularını ve fikirlerini paylaşmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. 10 Kadından 8’i bu bilgiyi vermiş. Kadınların sesinin duyulması, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri anlamında video paylaşım platformunun hayatlarımızdaki önemini çok güzel vurgulayan bir çıktı. Bir diğer önemli çıktı da kullanıcıların bilgi ve birikim edinme noktasında Google’ın kapısını ne kadar sık çaldığıyla ilgili. Türkiye’de kullanıcıların yüzde 93’ü video paylaşım platformunu bilgi ve birikim edinmek için kullandığını bildiriyor. Eminim bu hepimizin hayatında deneyimlediği önemli bir etki” ifadelerini kullandı.

(Kaynak: İHA)